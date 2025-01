Der US-Kongress kommt am Montag (19 Uhr MEZ) in Washington zusammen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl offiziell zu bestätigen. Vor vier Jahren erstürmten Anhänger von Donald Trump das Parlamentsgebäude, um zu verhindern, dass der Demokrat Joe Biden als Gewinner bestätigt wird. Nach Trumps unbestrittenem Wahlsieg im November 2024 dürfte die Sitzung dieses Jahr das sein, was sie normalerweise ist: eine reine Formalität. Doch die Erinnerungen an damals wirken nach.