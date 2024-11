Weitere Eskalation im Nahen Osten?

An Israels Bodenoffensive im Libanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz lässt sich erkennen, was im Moment auf dem Spiel steht im Nahen Osten. Wie wichtig einige von Trumps Personalien für die neue US-Regierung hier sein könnten. Und warum ein Tunnelsystem unter einem Friedhof ganz nah an der Grenze zu Israel dabei eine wichtige Rolle spielt.