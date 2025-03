Trump rudert zurück: Keine Zölle, Ansage an Musk

Auch im Streit mit der Ukraine deutet sich Entspannung an: Wenige Tage nach dem Eklat im Weißen Haus Haus haben sich Trump und Wolodymyr Selenskyj um eine Wiederannäherung bemüht. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft am Mittwoch, Vertreter beider Länder arbeiteten an einem Treffen, ohne Details zu nennen. Trump sagte vor dem US-Kongress, Selenskyj habe sich in einem Brief zu Verhandlungen bereit erklärt.