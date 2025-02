Trump macht Ernst bei Zöllen - und nimmt EU ins Visier

Die von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko sollen am Samstag (Ortszeit) in Kraft treten. Daneben soll es auch, wie angekündigt, Zölle auf Waren aus China geben, wie die Trump-Sprecherin, Karoline Leavitt, mitteilte.

Donald Trump hat sich zum Weltwirtschaftsforum zuschalten lassen. Wer seine Produkte nicht in Amerika herstelle, müsse in Zukunft Zoll zahlen, so Trump zur Wirtschaftselite.

23.01.2025 | 2:31 min