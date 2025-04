Nach Zollschwenk von Donald Trump: US-Börsen steigen kräftig

Trump hatte die Talfahrt an den Börsen mit der Ankündigung hoher Zusatzzölle ausgelöst. Ökonomen sahen ein erhöhtes Risiko für eine Rezession in den USA . In der Nacht auf Mittwoch zeichnete sich zugleich ab, dass Investoren US-Staatsanleihen abstoßen könnten - eine besorgniserregende Entwicklung für die Zukunft der amerikanischen Finanzen.