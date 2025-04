US-Zollpaket: Was Trumps Zölle für die USA bedeuten

Doch gerade auch US-Hersteller wie Ford und GM seien von den neuen Zöllen betroffen, erklärt Yale-Professorin Natasha Sarin im Sender CNN. Für die Fertigung ihrer Modelle in den USA würden diese Hersteller bis zu 60 Prozent Teile aus dem Ausland importieren. Welche Folgen könnte Trumps Zoll-Paket also auch für US-Verbraucher haben? Für sie könnten die Preise jährlich um etwa 4.000 Dollar insgesamt steigen, rechnet die Ökonomin Sarin.

Es ist eine regressive Steuer, weil sie Menschen mit niedrigem Einkommen am härtesten treffen wird. Sie sind diejenigen, die das meiste von dem verbrauchen, was sie verdienen.

US-Stahlindustrie: Fairness wiederherstellen

Aus dem nordamerikanischen Branchenverband der Stahlindustrie kommt dagegen Zustimmung für die neuen Zölle. Das amerikanische Eisen- und Stahl-Institut (AISI) erklärte, Trump stelle Fairness im internationalen Handel wieder her und spreche nicht-wechselseitige Handelsbeziehungen an.

Es gibt aber auch kritische Stimmen aus den Reihen der Republikaner. Senator Jerry Moran aus dem US-Staat Kansas stuft die Zölle auf landwirtschaftliche Produkte sowie auf Stahl und Aluminium als "sehr schädlich" ein. Auch wenn Landwirte entschädigt würden: Wie sollten sie Sojabohnen an Handelspartner verkaufen, wenn diese nicht mehr in den USA einkaufen würden, weil es woanders billiger wäre?

US-Senat: Republikaner stimmten gegen Trumps Linie

Im nächsten Schritt müsste sie nun das Repräsentantenhaus passieren. Doch auch dort sind die Republikaner in der Mehrheit. Trotzdem will der demokratische Abgeordnete Gregory Meeks eine ähnliche Abstimmung über die Zölle im Repräsentantenhaus erreichen.

Ökonom: Steigende Preise für US-Verbraucher

An der Wall Street beendeten die wichtigen Indizes Dow, S&P und Nasdaq den Donnerstag mit dem schlechtesten Ergebnis seit 2020. Darauf angesprochen antwortete Trump: "Die Märkte werden boomen, die Aktien werden boomen, das Land wird boomen." Auch sei er offen für Verhandlungen mit den jeweiligen Ländern. Unter Tag eins nach dem von ihm deklarierten "Tag der Befreiung" steht für US-Präsident Trump in der Bilanz: ein eingelöstes Wahlkampf-Versprechen.

Fast drei Viertel der Amerikaner befürchten laut einer aktuellen Umfrage des Senders CBS steigende Preise. Dies könnte sich bereits "morgen" zeigen, so Ökonom Justin Wolfers im Sender CNN. Steigende Kosten würden die Unternehmen an ihre Kunden weitergeben. Seit Mittwoch seien die Lebenshaltungskosten in den USA um sechs Prozent gestiegen, aber das Gehalt am Ende des Monats werde sechs Prozent weniger wert sein als vorher, sagte der Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Michigan. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA ist ihm zufolge seit Donald Trumps "Tag der Befreiung" gestiegen.