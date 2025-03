: Absolut - das sollte uns in vieler Hinsicht Sorgen machen. Es sollte auch den Amerikanern Sorgen machen. Auf der einen Seite, weil diese Art der Wirtschaftspolitik das Bruttoinlandsprodukt in den USA und in anderen Ländern verringern wird. Auf der anderen Seite aber, weil das zu einer wirtschaftspolitischen Unsicherheit führt - etwas, das wir in Deutschland ja auch sehr gut kennen. Und allein schon diese hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit kann zu einer drastischen Reduktion der Investitionen und damit der Wirtschaftskraft führen.