Trumps Zollpause: Welche Abgaben noch gelten

US-Präsident Donald Trump rudert im Handelsstreit , den er selbst angezettelt hat, zurück. Von den für jedes einzelne Land festgelegten Zollsätzen nimmt er erst einmal Abstand. In den kommenden 90 Tagen sollen sie ausgesetzt werden. Einige Zölle bleiben aber bestehen - ein Überblick:

Mindestzoll bleibt

Trump hatte am 2. April einen Mindestzollsatz von zehn Prozent für alle Handelspartner der USA verkündet. Für rund 60 Länder verhängte er teils noch deutlich höhere Aufschläge. Für die EU waren Zölle von 20 Prozent vorgesehen. Unter den Ländern mit den höchsten Zollsätzen waren etwa Kambodscha mit 49 Prozent, Laos mit 48 Prozent und Vietnam mit 46 Prozent.

Wenige Stunden nach Inkrafttreten dieser höheren Zölle am Mittwoch ruderte der US-Präsident jedoch zurück. Er verkündete eine "Pause" für 90 Tage, die mit Veröffentlichung seines Dekrets am Donnerstag in Kraft trat. Allerdings setzt Trump die Zölle für diese Zeit nicht vollständig aus, wie Ökonomen gefordert haben, sondern er lässt den Mindestsatz von zehn Prozent bestehen.