Mit dem Abzug der Franzosen verliert die EU seinen direkten diplomatischen und militärischen Zugang vor Ort. Und klar ist: Afrikanische Staaten möchten sich ihre Partner in Zukunft selbst aussuchen - bevorzugt solche, die weniger moralische und politische Bedingungen an ihre Angebote knüpfen. Der Tadel des Westens in Bezug auf demokratiefördernde Maßnahmen und das Einhalten von Menschenrechten sorgte längstens für Unmut unter den westafrikanischen Eliten.