"Voice of Europe": Tschechien stoppt russische Propaganda

Sanktionen gegen Medienportal : Tschechien: Erfolg gegen russische Propaganda

28.03.2024 | 01:50 |

Die Regierung in Prag will ein mutmaßliches Propagandanetzwerk des Kremls ausgehoben haben. Laut Berichten soll die Internetseite "Voice of Europe" auch Verbindungen zur AfD haben.