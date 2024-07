Tschechien: Ukrainische Flüchtlinge als Arbeitskräfte

Die Menschen aus der Ukraine arbeiten in Tschechien oft unter Qualifikation, als Kuriere, in der Gastronomie, oder auf dem Bau. Die tschechische Sprache ist zwar anders, aber dem Ukrainischen ähnlich. Das ist ein Grund für die schnelle Integration. Ein weiterer: Es gab schon vor dem Krieg in der Ukraine viele Ukrainer in Tschechien - das Netzwerk funktioniert.