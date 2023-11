Türkei: Bombenanschlag in Ankara - Beide Angreifer tot

In der türkischen Hauptstadt sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft, ein zweiter wurde erschossen. Erdogans Regierung bezeichnet die Tat als "Terroranschlag". 01.10.2023 | 1:24 min

Ein Bombenanschlag hat am Sonntagmorgen die türkische Hauptstadt Ankara erschüttert. Beide beteiligten Angreifer seien getötet und zwei Polizisten leicht verletzt worden, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. Er verurteilte den Angriff als "Terrorismus".

Einer der beiden Angreifer habe sich in die Luft gesprengt, so das Innenministerium. Den zweiten Beteiligten hätten Polizisten mit einem Schuss in den Kopf getötet. Die Angreifer seien mit ihrem Versuch gescheitert, sich Zugang zu dem Ministerium zu verschaffen.