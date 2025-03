Türkei: Dutzende Festnahmen nach Imamoglu-Protesten

In der Türkei sind Dutzende Menschen wegen Beiträgen auf Online-Plattformen nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu ebenfalls festgenommen worden. Die Behörden hätten 326 verdächtige Inhaber von Online-Accounts wegen "Anstiftung zu Straftaten" identifiziert, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Davon lebten 72 im Ausland. 54 Verdächtige seien festgenommen worden, gegen die übrigen Verdächtigen gehe man ebenfalls vor. Am Vortag hatte es 37 Festnahmen gegeben.

Soziale Medien wieder uneingeschränkt erreichbar

Die seit Mittwoch anhaltenden Beschränkungen sozialer Medien und Nachrichtendienste in Istanbul wurden wieder aufgehoben. Die Bandbreitendrosselung wurde nach 42 Stunden beendet, wie Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz auf X bestätigte. In der Zeit war der Zugang zu Portalen und Diensten wie X, YouTube, Instagram , Facebook, TikTok, Telegram, Signal und WhatsApp von Istanbul aus nicht möglich.

Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu bewegt auch in Deutschland lebende Türken. In Bielefeld demonstrierten rund 100 Menschen für die Freilassung Imamoglus.

Gegen 53 Menschen wurden im Zuge der Demonstrationen Ermittlungen eingeleitet. Zudem wurden laut Innenminister 16 Polizeibeamte verletzt. Trotz eines anhaltenden Demonstrationsverbotes in Istanbul gingen am Donnerstagabend erneut unzählige Menschen gegen die Festnahme des CHP-Politiker Imamoglu auf die Straße. Die Partei hatte zu landesweiten Protesten aufgerufen. Bei den Demonstrationen in der Hauptstadt Ankara schlossen sich Parlamentsabgeordnete zu einem Marsch zusammen.