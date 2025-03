Istanbuls Bürgermeister Imamoglu: "Niemand ist sicher"

Der inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu erhebt in einem Gastbeitrag für die "New York Times " scharfe Vorwürfe gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan

Imamoglu: Universitätsabschluss mit Vorsatz aberkannt

Imamoglu wirft Westen Untätigkeit vor

In der Türkei gehen seit Imamoglus Festnahme jeden Tag Zehntausende Menschen auf die Straße . Dabei ist es wiederholt zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Laut dem türkischen Innenministerium wurden seit Beginn der Proteste mehr als 1.800 Menschen vorübergehend festgenommen, darunter zahlreiche Journalisten. Die CHP hat für Samstag in Istanbul erneut zu einer Großkundgebung aufgerufen.

Schwedischer Journalist in der Türkei festgenommen

Ein bei seiner Ankunft in der Türkei festgenommener schwedischer Journalist war von den Behörden am Freitag in ein Gefängnis gebracht worden. Das bestätigte Chefredakteur Andreas Gustavsson der schwedischen Zeitung "Dagens ETC". "Wir wurden nicht über die Anschuldigungen gegen ihn informiert", fügte er hinzu.