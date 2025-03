Türkei: Erdogan-Rivale Imamoglu festgenommen - die Folgen

Es ist ein weiterer Schlag gegen politische Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan . Am Mittwoch haben Behörden in Istanbul den Oberbürgermeister der Stadt, Ekrem Imamoglu, festgenommen. Er gilt als vielleicht aussichtsreichster Gegner Erdogans bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.

Warum erfolgt der Ausschluss jetzt?

2019 hatte Imamoglu erstmals überraschend die Bürgermeisterwahlen in Istanbul gewonnen und das Amt im März 2024 verteidigt. Die Anschuldigungen gegen ihn umfassen Korruptionsvorwürfe und Verbindungen zu Terrororganisationen. Sie ähneln damit Vorwürfen, die in der Vergangenheit gegen andere prominente Oppositionspolitiker erhoben wurden. Konkret untersuchen die türkischen Behörden Wahlkampf-Kooperationen zwischen der HDP-Nachfolgepartei DEM und Imamoglu. Auch die DEM wird von Gegnern mit der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in Verbindung gebracht.

Bereits am Dienstag hatte die Universität von Istanbul Imamoglu wegen einer Formalie aus dem Jahr 1990 das Diplom entzogen. Das Präsidentenamt in der Türkei schreibt zwingend einen Universitätsabschluss vor.

Wird es Proteste gegen die Festnahmen geben?

Die türkischen Behörden haben ein Demonstrationsverbot für einen Zeitraum von vier Tagen in der gesamten Provinz Istanbul verhängt, wie die Regionalverwaltung in einem online veröffentlichten Statement schreibt. Liveübertragungen in den sozialen Medien zeigen, wie sich dennoch an mehreren Orten in Istanbul kleinere Gruppen von Menschen versammelten, um gegen die Entscheidung zu protestieren. Größere Massenproteste gibt es bislang nicht.