Türkei: Wie Erdogans Justiz die Opposition einschränkt

Es ist der erneute Versuch, einen der wichtigsten Gegenspieler von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Schweigen zu bringen. Imamoglu sollte eigentlich am kommenden Sonntag von seiner Partei, der kemalistischen CHP, zum Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl in der Türkei im Jahr 2028 gekürt werden. Doch seit langer Zeit schon versuchen die regierende AK-Partei von Präsident Erdogan und eine oft politisch agierende Justiz Imamoglus Aufstieg zu verhindern.

Stand Imamoglu schon früher im Fokus der Justiz?

Ja. So wurde Imamoglus geplante Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2023 durch ein Politikverbot und ein Hafturteil verhindert. Gegen diese Entscheidungen ging er juristisch vor, konnte darum bei der Kommunalwahl im Jahr 2024 antreten und zum zweiten Mal nach 2019 das mächtige Amt des Bürgermeisters der 16-Millionen-Metropole Istanbul gewinnen. Von dieser Position aus wollte er nun einen zweiten Versuch unternehmen, die Präsidentschaft Erdogans bei der Wahl in drei Jahren anzugreifen.

Hatte sich die Festnahme schon angekündigt?

Dass eine Festnahme kurz bevorsteht, hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. So wurde erst am Dienstag Imamoglus Hochschulabschluss an der Istanbul-Universität aberkannt. Der akademische Abschluss ist eine Voraussetzung für die mögliche Präsidentschaftskandidatur. Unregelmäßigkeiten in Bezug auf seinen Universitätsabschluss wurden bereits seit einem Jahr kolportiert. Einer von vielen Angriffen auf die Glaubwürdigkeit von Erdogans politischem Gegner.