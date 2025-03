Türkei: Erneut Proteste nach Festnahme von Imamoglu

Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu sind in der Türkei den vierten Abend in Folge Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. In Istanbul, Ankara, Izmir und anderen türkischen Städten setzten sich Demonstrationsmärsche in Gang, wie lokale Medien und Beobachter berichteten.