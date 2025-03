Türkei-Experte: "Breiter gesellschaftlicher Protest"

Eine Großdemonstration in Istanbul mit hunderttausenden Teilnehmern und Proteste im ganzen Land: Seit der Inhaftierung des Instanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu am 19. März wächst in der Türkei der öffentliche Widerstand gegen den autoritär regierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (AKP).