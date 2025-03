Imamoglu: Staatsanwaltschaft fordert Untersuchungshaft

Der aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Recep Tayyip Erdogan war am Mittwoch inhaftiert worden. Zudem wurde Imamoglu am Dienstag der Universitätsabschluss aberkannt. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Ein Abschluss ist Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur in der Türkei