Türkei: 42 Jahre Haft für pro-kurdischen Politiker Demirtaş

Das Urteil gegen den ehemaligen Vorsitzenden der kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) wurde mit der Anstiftung zu Protesten im Jahr 2014 begründet. Die Anwälte des Politikers kündigten Berufung an.

In der Türkei stand Demirtaş bereits 2017 vor Gericht.

Insgesamt 108 Personen vor Gericht

Der 51-jährige Demirtaş war in 47 Punkten angeklagt, darunter Verletzung der Einheit des Staates und der territorialen Integrität sowie Anstiftung zu einem Verbrechen. Der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) hatte das Verfahren in der Vergangenheit kritisiert und die Freilassung Demirtaş' verlangt.

Die ehemalige Co-Vorsitzende der Partei, Figen Yüksekdag, erhielt eine Strafe von mehr als 30 Jahren. Beide teilten sich damals den Vorsitz der prokurdischen Partei HDP, die nun DEM heißt. Demirtaş befindet sich bereits seit November 2016 wegen Terrorismusvorwürfen in Haft. Demirtaş kandidierte 2018 aus der Untersuchungshaft heraus gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und übte weiter großen Einfluss auf seine Partei und Anhänger aus. Im Zusammenhang mit den Protesten standen insgesamt 108 Personen vor Gericht. Einige wurden freigesprochen.

In der Türkei wurden 2016 zahlreiche Politiker der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen. Darunter waren auch Demirtaş und Yüksekdag.

HDP-Verbot möglich

Bei den Protesten 2014 waren 37 Menschen ums Leben gekommen. Sie entzündeten sich an Vorwürfen, die türkische Armee habe tatenlos der Belagerung der syrisch-kurdischen Grenzstadt Kobani durch die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zugeschaut. Die Staatsanwaltschaft forderte in 38 Fällen lebenslange Haft.