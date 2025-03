Imamoglu-Festnahme in Türkei: Tausende protestieren

In Istanbul und Ankara haben tausende Menschen gegen Präsident Erdogan protestiert und seinen Rücktritt gefordert. Sie werfen ihm vor, seinen Rivalen Imamoglu auszuschalten.

In der Türkei haben auch am Abend viele Menschen gegen die Festnahme von Ekrem Imamoglu demonstriert. Trotz Verbot kamen allein in Istanbul Tausende Menschen unter hohem Polizeiaufgebot vor der Stadtverwaltung zusammen. 20.03.2025 | 2:11 min

Erdogan als Diktator beschimpft

Die Proteste in Istanbul sind nach Informationen von ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ohne größere Zwischenfälle abgelaufen. Sie berichtet:

Die Menschen riefen, dass sie Schulter an Schulter gegen den Fachismus einstehen wollten, sie nannten Präsident Erdogan einen Diktator und forderten dessen Rücktritt. „ Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin

Es habe in Istanbul eine sehr hohe Polizeipräsenz gegeben - allerdings sei es, trotz des am Morgen nach der Festnahme verhängten Versammlungsverbots, zu sehr wenigen Festnahmen gekommen. Dagegen werden aus Ankara von Zusammenstößen mit der Polizei berichtet, so Gaa.

Tausende Menschen haben in der Türkei gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu protestiert. "In Istanbul sind die Proteste ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen", so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa. 20.03.2025 | 2:18 min

Imamoglus Partei CHP, die wichtigste Oppositionskraft in der Türkei, sprach von einem versuchten Staatsstreich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Festnahme als "äußerst besorgniserregend".

Auch Demonstration in Berlin

Imamoglu gilt als vielleicht wichtigster Gegner und potenziell aussichtsreichster Herausforderer des autoritär regierenden Staatschefs Erdogan bei der für 2028 angesetzten Präsidentenwahl. Die sozialdemokratische CHP wollte ihn am Sonntag zu ihrem Kandidaten wählen. Erdogan äußerte sich bisher nicht zu dem Fall - auch nicht am Abend in einer Rede.

Ekrem Imamoglu wurde festgenommen. Dem Bürgermeister von Istanbul und Rivalen von Erdogan wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Die Opposition spricht von einem Putschversuch. 19.03.2025 | 2:33 min

Kritik am Vorgehen gegen Imamoglu gab es nicht nur in der Türkei und aus Brüssel, auch in Berlin wurde demonstriert. Imamoglu war am Mittwochmorgen bei einer großangelegten Razzia festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden, die Kritikern zufolge von Erdogan für politische Zwecke instrumentalisiert werden, werfen ihm Korruption und Terror-Unterstützung vor.

Laut Umfragen gute Chancen für Imamoglu

Mit Imamoglu wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mindestens 87 weitere Personen festgenommen, gegen 106 werde insgesamt ermittelt. Imamoglu wurde nach seiner Festnahme in die Polizeidirektion in Istanbul gebracht und soll dort eine Aussage machen. Laut der türkischen Anwaltsvereinigung könnte die Aufnahme aller Aussagen bis Sonntag dauern.

Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu hat heftige Kritik in der Türkei und Deutschland ausgelöst. Er gilt als einer der größten Rivalen des türkischen Präsidenten Erdogan. 19.03.2025 | 1:45 min

Aktuellen Umfragen zufolge hätte Imamoglu gute Chancen auf einen Sieg bei der kommenden Präsidentschaftswahl gehabt. Erdogan führt die Türkei seit mehr als 20 Jahren als Regierungschef oder Präsident und war einst selbst Bürgermeister von Istanbul.

CHP-Chef Özel: "Putschversuch"

Er darf laut geltender Verfassung beim regulären Wahltermin 2028 kein weiteres Mal als Präsidentschaftskandidat antreten - es sei denn, das Parlament stimmt für vorgezogene Neuwahlen. Dafür brauchen seine Partei und ihre Verbündeten im Parlament Stimmen der Opposition.

CHP-Chef Özgür Özel sagte, die Türkei erlebe "einen Putschversuch gegen den nächsten potenziellen Präsidenten". Er wandte sich direkt an Erdogan und warf dem Staatschef vor, nur deshalb gegen Imamoglu vorzugehen, weil der ihn in einer freien Wahl besiegen werde.

Kurz vor seiner Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten wird gegen Istanbuls Oberbürgermeister und Kontrahenten Präsident Erdoğans, Imamoğlu, ermittelt, u.a. wegen Korruption. 19.03.2025 | 2:44 min

EU-Kommissionschefin von der Leyen sagte bei einer Pressekonferenz in Brüssel, die Türkei müsse als Mitglied des Europarats und EU-Beitrittskandidat demokratische Werte und insbesondere die Rechte gewählter Amtsträger achten. "Wir wollen, dass die Türkei in Europa verankert bleibt, aber dies erfordert ein klares Bekenntnis zu demokratischen Normen und Praktiken", sagte sie.

Imamoglu gibt sich gut gelaunt

Laut Gaa hat Imamoglu dem Volk über seinen Anwalt, der ihn in der Haft besucht hat, ausrichten lassen, er sei gut gelaunt, das Volk solle das auch sein. Er habe gesagt:

Der Wille des Nation sei stärker als der von ihm - gemeint ist damit Präsident Erdogan. „ Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin

Die geplante Kür Imamoglus zum Präsidentschaftskandidaten der CHP so lange vor der Wahl könnte darauf zurückzuführen sein, dass ihn seine Partei vor politischen Repressionen schützen wollte. Ihm drohen in einer Reihe weiterer Verfahren Haftstrafen und Politikverbote, wobei Imamoglu jegliche Schuld bestreitet.

Imamoglu will Ambitionen auf Amt beibehalten

Imamoglu und sein Team wollen sich juristisch gegen die Vorwürfe, die ihm Raum stehen, zur Wehr setzen, berichtet ZDF-Korrespondetin Gaa aus Istanbul. Das Justizsystem in der Türkei gelte allerdings als "hochpolitisiert".

Es gibt immer wieder Gerichtsurteile, die von unabhängigen Beobachtern als politisch motiviert eingestuft werden, vor allem gegen die Opposisiton und gegen Kritiker von Erdogan. „ Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin

Imamoglu wisse das natürlich auch und werde jetzt nach anderen Möglichkeiten suchen um seine Ambitionen auf das Präsidentenamt aufrechtzuerhalten , berichtet Gaa.

Imamoglus Sieg bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Istanbul, der bevölkerungsreichsten Stadt und Provinz, gilt als bis dahin größte Niederlage der Partei Erdogans. Seine islamisch-konservative AKP hatte die Metropole bis dahin regiert. Bei den Kommunalwahlen 2024 gewann Imamoglu in Istanbul dann sogar ein weiteres Mal.

