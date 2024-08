Tunesiens Präsident entlässt überraschend Regierungschef

Der tunesische Präsident Kais Saied hat Ministerpräsident Ahmed Hachani überraschend entlassen. Ein Grund wurde nicht genannt. Nachfolger wurde sein Sozialminister Kamel Maddouri. Das teilte das Präsidialamt am Mittwochabend in einer Erklärung mit. Die Entlassung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die Menschen sind wegen anhaltender Wasser- und Stromausfälle in weiten Teilen des Landes unzufrieden.