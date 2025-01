Dass die Inseln Tuvalus aber schon am Absaufen sind, daran gibt es zumindest Zweifel. Eine Studie der Universität Auckland kommt 2018 zu dem Schluss, dass die Inseln der Atolle in den letzten 4 Jahrzehnten trotz steigendem Meeresspiegel insgesamt um circa 3 Prozent gewachsen sind, nur wenige Inseln seien dabei geschrumpft. Wenn es keinen völlig unvorhergesehenen Anstieg des Meeresspiegel gebe, dann seien die Inseln auch noch in hundert Jahren bewohnbar, so die Autoren der Studie.