TV-Debatte Harris gegen Trump: Darauf kommt es an

Millionen Menschen werden zuschauen, wenn Trump und Harris erstmals gemeinsam auf einer Bühne stehen. Beide Kandidaten bekommen in Umfragen knapp die Hälfte der Stimmen , es ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem sich viele schon entschieden haben. Aber weil es so knapp ist, kommt es für Unentschlossene auf jedes Detail an. Daher sind die Erwartungen an die Debatte riesig.