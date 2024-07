Hass in Uganda: Gewalt gegen queere Personen nimmt zu

Junior betreut das Notfalltelefon des Strategic Response Teams. Auch seinen Namen haben wir zu seinem Schutz geändert. Wenn Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft in Not sind, rufen sie Junior an. Er kümmert sich um sichere Krankenhäuser, eine Unterkunft, um Betreuung und Traumatherapie. Allein in den vergangenen neun Monaten hat er über 1.000 Fälle registriert.