Region Bachmut: Ukraine meldet Rückeroberung von Andrijiwka

Die ukrainische Armee hat die Rückeroberung eines Dorfes südlich der russisch besetzten Stadt Bachmut im Osten des Landes gemeldet. Der Ort Andrijiwka etwa zehn Kilometer von Bachmut sei eingenommen worden, wobei man dem Feind schwere Verluste zugefügt habe. Das teilte der Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht zum Krieg in der Ukraine mit.

Ukraine: "Schlüssel zum Erfolg"

Zur Lage in Andrijiwka hatte es am Vortag widersprüchliche Angaben gegeben. Vor Ort eingesetzte Truppen dementierten Informationen der Kiewer Führung, dass der Ort an einer Bahnlinie bereits unter ukrainischer Kontrolle sei.

Die 3. Sturmbrigade teilte mit, sie habe das Dorf erobert, nachdem sie die russische Garnison in Andrijiwka in einer Blitzaktion umzingelt und zwei Tage lang bekämpft habe. Sie bezeichnete die Eroberung als Durchbruch an der Südflanke von Bachmut und "Schlüssel zum Erfolg in alle weiteren Richtungen".