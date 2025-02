Ukraine-Krieg: Verteidigung von Torezk wieder stabiler

Ukraine kann sich in Torezk Luft verschaffen

Die Industriestadt Torezk im Donbass liegt an einem strategisch wichtigen Punkt im Ukraine-Krieg. Quelle: dpa

Torezk ist eine Industriestadt in der ukrainischen Region Donbass, in der Verwaltungseinheit Bachmut. Die Wirtschaft der Stadt konzentrierte sich auf den Kohlebergbau und die Herstellung von Koks und Phenol. Vor dem Krieg hatte die Stadt etwa 30.000 Einwohner.

Aufgrund der Industrieanlagen in und um die Stadt sowie eines Waldgürtels und ganzer Wochenendhausviertel diente Torezk lange Zeit als Festung für die ukrainische Verteidigung im Donbass.

Ukraine-Krieg: Torezk an strategisch wichtigem Punkt

Seit Beginn der groß angelegten Invasion im Februar 2022 konnten die Russen aufgrund der robusten Verteidigung durch das ukrainische Militär insgesamt nur etwa zehn Kilometer in diese Richtung vordringen.

Torezk befindet sich an einem strategisch wichtigen Punkt. Wenn diese Stadt fällt, könnte Russland weiter nach Nordwesten vordringen und sich so von Südosten her der Schlüsselstadt Konstiantynivka nähern. Diese Stadt - vor dem Ukraine-Krieg hatte sie etwa 65.000 Einwohner - liegt am Fluss Krywyj Torez und bildet das südlichste Element des ukrainischen "Festungsgürtels" im Donbass.

"Festungsgürtel" aus drei Städten

Dieser Gürtel besteht aus drei stark befestigten Industriestädten: Konstiantyniwka im Süden, Slawjansk im Norden und Kramatorsk im Zentrum - in Kramatorsk lebten vor dem Krieg etwa 150.000 Menschen. Die Stadt dient seit 2014 als Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte zur Verteidigung des Donbass und ist die am stärksten befestigte der drei Städte.

Solange jedoch Chasiv Yar und Torezk stehen, können sich die Russen den Städten des "Festungsgürtels" weder von Osten noch von Südosten her nähern. Von Nordosten und Norden her wird der "Festungsgürtel" durch den schnellen Donezk-Fluss geschützt. Er ist eine so große natürliche Barriere, dass die Russen seit 2023 nicht mehr versucht haben, ihn zu überqueren.

Zentraler Punkt für Verteidigung des Donbass

Alles in allem ist die Einnahme von Torezk von entscheidender Bedeutung für die gesamte ukrainische Verteidigung des Donbass.

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sind die russischen Truppen langsam und schrittweise auf Torezk vorgerückt. Unter schrecklichen Verlusten zerstörten sie die gesamte Stadt durch massiven, kontinuierlichen Beschuss durch Artillerie und Gleitbomben. Ende Januar 2025 hielten die Ukrainer nur noch die westlichsten Außenbezirke.

Russland ist sich der Bedeutung der Stadt durchaus bewusst: Nachdem es der russischen Armee gelungen ist, das ukrainische Gebiet westlich von Kurachowo im südlichen Donbass zu räumen, haben sie beträchtliche Kräfte aus dieser Richtung nach Torezk verlegt.

Überraschende Gegenangriffe der Ukraine

Dennoch gelang es ukrainischen Soldaten in der vergangenen Woche, unterstützt von massiven FPV-Drohnen und Präzisionsartilleriefeuer, viele kleinere Angriffe gegen die Russen erfolgreich durchzuführen - sowohl in der Umgebung der Stadt als auch in den benachbarten Dörfern Schtscherbyniwka, Petriwka und Leonidiwka sowie innerhalb von Torezk.

Es ist noch nicht klar, ob diese kleinen Gegenangriffe nur dazu dienen, die Russen zu verlangsamen und ihr Vormarschtempo zu bremsen, oder ob sie auch ein größeres Ziel verfolgen. Unabhängig davon fügen sie sich gut in das Muster ein, dass die ukrainische Verteidigung dynamischer wird und eher bereit ist, die Initiative zu ergreifen, was ungefähr seit Anfang Februar der Fall ist.

Während es Ende Januar so aussah, als ob die Verteidigung von Torezk nur noch maximal ein paar Wochen Zeit hätte, scheint die Lage jetzt wesentlich günstiger zu sein. Und solange Torezk hält, sind die Russen nicht in der Lage, den "Festungsgürtel" von Südosten her zu belagern.