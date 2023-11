Ukrainische Gegenoffensive: "Komplizierte Lage" an Front

In der Nähe von Bachmut sind laut Kiew "Teilerfolge" zu verbuchen. Quelle: epa

Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive hat die Ukraine von schweren Kämpfen an mehreren Frontbereichen, insbesondere im Osten, gesprochen. Russische Truppen griffen bei Awdijiwka, Marjinka und Lyman im Donezker Gebiet an, schrieb die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram.

Auch bei Swatowe im angrenzenden Gebiet Luhansk rückten die Besatzer demnach weiter vor.

Dort toben heftige Kämpfe. (...) Die Situation ist ziemlich kompliziert. Hanna Maljar, Vize-Verteidigungsministerin der Ukraine

Kiew: Ukrainische Gegenoffensive mit "Teilerfolgen" bei Bachmut

Unweit von Bachmut hingegen sei die ukrainische Armee im Vormarsch und habe "Teilerfolge" zu verzeichnen, fügte sie hinzu. Auch im Süden der Ukraine rückten die eigenen Truppen in Richtung der Städte Berdjansk und Melitopol "in schweren Kämpfen, aber allmählich" vor, schrieb Maljar. Sie sprach von "heftigem feindlichen Widerstand".

Die Ukraine bemühe sich aber "kontinuierlich und unermüdlich" darum, "die Voraussetzungen für einen möglichst schnellen Vormarsch zu schaffen", fügte sie hinzu.

