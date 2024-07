Militäranalyse: Ukraine bereitet Ankunft von F-16-Jets vor

Am 8. Juli hat Russland eine Reihe verheerender Angriffe auf mehrere ukrainische Städte gestartet, darunter Kiew, Dnipro und Kryvy Rih. In der Hauptstadt wurde das Okhmatdit-Kinderkrankenhaus von einem russischen H-101-Marschflugkörper getroffen , der schwere Schäden an der Einrichtung verursachte.