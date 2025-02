Am dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sitzt der russische Außenminister Sergej Lawrow in Ankara. Neben ihm sein türkischer Amtskollege: Hakan Fidan. Zwischen den beiden ernst blickenden Männern stehen die russische und die türkische Flagge. Weniger als eine Woche zuvor wehte in Ankara noch die ukrainische. Anlass war der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der türkischen Hauptstadt.

Türkei will "idealer Gastgeber" sein

Zufällig sind diese Besuche beider Kriegsparteien in Ankara nicht. Bei den Gesprächen ging es nicht nur um mögliche Friedensverhandlungen, sondern auch darum, welche Rolle die Türkei dabei spielen könnte. Denn, dass sie weiterhin Vermittler sein wollen, machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unmissverständlich klar. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj bezeichnete er die Türkei als "idealen Gastgeber" für mögliche Friedensgespräche und bot Ankara als Veranstaltungsort für künftige Verhandlungen an.

Ein erstes Treffen zwischen amerikanischen und russischen Diplomaten gibt es am Donnerstag in Istanbul. Dort soll besprochen werden, wie die diplomatischen Vertretungen der beiden Länder wiederhergestellt werden können. Seit Oktober vergangenen Jahres hat Russland keinen Botschafter mehr in Washington.

Welche Interessen verfolgt Ankara?

Beziehungen zu Moskau

Während der ukrainische Präsident Selenskyj in Ankara eine türkische Beteiligung an möglichen Friedensverhandlungen forderte, äußerte sich der russische Außenminister Lawrow dahingehend nicht. Seit den türkischen Waffenlieferungen in die Ukraine ist das Verhältnis kühler geworden. Ob Russland die Türkei in Zukunft noch am Verhandlungstisch oder gar in einer Vermittlerrolle akzeptiert, ist daher noch unklar.