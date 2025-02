Es ist ein neuer Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine . Die Gespräche mit Russland in Saudi-Arabien lobte Donald Trump als "sehr gut" und "Russland will etwas tun". Zugleich gab Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj praktisch die Schuld dafür, dass der von Russland im Februar 2022 gestartete Angriffskrieg weiterhin andauert.

"Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Florida. Es gebe in Kiew "eine Führung, die einen Krieg zugelassen hat, den es nie hätte geben dürfen". Er verwies ebenfalls auf angeblich schlechte Umfragewerte Selenskyjs. Seit Jahren ist es einer der zentralen Inhalte russischer Propaganda, die ukrainische Führung als illegitim und verantwortlich für Russlands Überfall darzustellen. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Kiew warf Selenskyj Trump vor, russische Propaganda übernommen zu haben: