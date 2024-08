Kiesewetter nennt Deckelung der Ukraine-Hilfe "fatal"

Finanzminister Christian Lindner FDP ) hatte zuvor in einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) und Außenministerin Annalena Baerbock Grüne ) geschrieben, "neue Maßnahmen" dürften nur eingegangen werden, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre "eine Finanzierung gesichert ist". Zudem: "Bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden." Der Brief liegt der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und der dpa vor.