Als die ersten Raketen in die Wohnhäuser in Charkiw einschlugen, nehmen Jana und Yevheniy Tishchenko ihre beiden Kinder Anja und Nikita und hetzen zu der nahegelegenen Metrostation. Wochenlang leben sie in einem Waggon tief unter der Erde, ans Tageslicht trauen sie sich nicht. Anja war damals 5 Jahre alt, Nikita 12. Wie so viele Häuser wurde auch ihr Haus in Saltiwka, im Nordosten von Charkiw, zerstört. Mühsam bauen sie es wieder auf, zur Zeit leben sie der Wohnung von Freunden. Es ist ein Leben voller Angst und Unsicherheit, an Krieg kann man sich nicht gewöhnen, sagen sie.