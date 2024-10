Selenskyj: Schon eine Million Drohnen für ukrainische Armee

Die ukrainische Rüstungsindustrie hat offiziellen Angaben zufolge bereits eine Million Drohnen in verschiedenen Ausführungen für die Streitkräfte gebaut und ausgeliefert. "Und das ist nur das, was der Staat tut", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Aufklärungsflüge und ferngesteuerte Schnellboote

Fast 5.000 Drohnen aus Litauen

Die ukrainischen Streitkräfte erhalten auch Drohnen von ausländischen Partnern. So wird Litauen in den nächsten Tagen 1.000 Kampfdrohnen an die Ukraine liefern, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte, knapp 4.000 weitere sollen folgen.