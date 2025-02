Ukraine-Krieg: Wie der Krieg Familien zerreißt

Der Ukrainekrieg zerreißt auch Familien. Während die einen an der Front kämpfen, suchen vor allem Frauen und Kinder Zuflucht in Deutschland. Doch die Trennung verändert alles.

Nastya ist noch kein Jahr alt, als russische Truppen im Februar 2022 in die Ukraine einfallen und ihr Vater Andrey sich freiwillig zur Verteidigung der Heimat meldet. Als er seine Uniform anzieht, abkommandiert wird an die Front, steht seine Ehe vor dem aus. "Dir ist die Familie egal, du hast doch ein Kind, es ist dir egal, was mit mir ist. Kurz gesagt, es war ein Riesen-Krach", erinnert sich Andrey.

Es folgt eine Trennung im Streit. Seine Frau Tetjana flieht mit der gemeinsamen Tochter gleich zu Beginn des Krieges nach Deutschland. Tetjana baut sich in Meißen ein neues Leben auf, eröffnet eine Massagepraxis. Es habe lange gedauert, böse Gedanken beiseitezulegen: über untreue Männer, und all das Schlimme, was der Krieg mit sich bringe, erzählt Tetjana.

"Aber wir haben eine Tochter, und sie leidet unter unseren Auseinandersetzungen." Deshalb habe sie wieder Kontakt aufgenommen mit Andrey, ihrem Mann, dem Soldatenvater. Der kämpft an vordersten Front und so wird das das Mobilfunkdisplay die einzige Beziehungsbrücke - über Wochen, Monate.

Eine Prinzessinen-Krone erinnert die kleine Tochter an ihren Vater

Das ist jetzt mehr als ein Jahr her. Bis heute laufe Nastja regelmäßig mit einer Krone auf dem Kopf herum, erzählt Tetjana. "Sie spürt, dass er da ist, sie fühlt ihn, aber das passiert alles nur am Telefon."

Kurze Videos aus den Schützengräben

Im August 2024 rücken ukrainische Streitkräfte in das russische Kursk-Gebiet vor. Ein Schützengraben in einem Waldstück zwischen den russischen Dörfern Kruglen'koe und Kremyanoe wird für Andrey und seine Kameraden zum einzigen Schutz an vorderster Front. "Die Erde war so hart, dass ich sie Zentimeter für Zentimeter abtragen musste. Ich habe mich gefreut, dass sie so hart und fest war. Mit jedem Spatenstich wuchs die Hoffnung."