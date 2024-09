Ukraine-Krieg: "Der Kreml spielt ein Verwirrspiel"

Dass Russland nun die Gegenoffensive in Kursk startet , wie Präsident Wolodymyr Selenskyj und russische Vertreter am Donnerstag bestätigten, komme "wenig überraschend". Auch nicht für die ukrainischen Streitkräfte, so der Militärexperte. Viel mehr noch hätten diese möglicherweise taktisch vorausgeplant, wie von Selenskyj angedeutet. Der Militärexperte deutet an: