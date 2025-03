Ukraine-Gipfel: Keine Einigkeit bei Friedenstruppen

Die führenden europäischen Länder streben in ihrer Ukraine-Politik nach wie vor ein gemeinsames Vorgehen mit den USA an und lehnen Zugeständnisse an Russland kategorisch ab. "Es herrschte absolute Klarheit darüber, dass Russland versucht, Zeit zu gewinnen und Spielchen treibt", sagte der britische Premierminister Keir Starmer nach einem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen" am Donnerstag in Paris.