Litauen kämpft in Europa schon lange für mehr Unterstützung der Ukraine . Auch, weil das Land fürchtet, dass es selbst oder andere baltische Staaten das nächste Ziel Russlands sein könnten. Die litauische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė will die europäischen Partner weiter antreiben - auch um Washington zu zeigen, dass Europa mehr tut. Und um so die USA an Bord zu halten.

ZDFheute : Wie ist der aktuelle Stand in der Koalition der Willigen mit Blick auf die Friedenssicherung in der Ukraine?

Dovilė Šakalienė : Derzeit befinden wir uns in einem Stadium, in dem technische Details diskutiert werden: unsere Fähigkeiten, einschließlich der Anzahl der Truppen sowie die Möglichkeiten eines Mandats.

: Ganz und gar nicht. Europa war zu langsam und zu friedlich, als dass Russland glauben könnte, dass wir zurückschlagen können und werden. Um unsere Glaubwürdigkeit zu erhöhen, brauchen wir also die Vereinigten Staaten an Bord. Und wir müssen auch unsere eigenen Prozesse zur Förderung der Verteidigungsindustrie und zur Aufstockung unserer Verteidigungshaushalte beschleunigen. Das ist auch eine strategische Botschaft, die mit unseren Maßnahmen im Zusammenhang mit der Koalition der Willigen einhergeht.

Und diese Tatsachen gelten unabhängig von allem, was sonst noch so passiert.

Šakalienė : Zunächst einmal sehen wir, dass die Entwicklung der militärischen Fähigkeiten Russlands den tatsächlichen Bedarf in der Ukraine übersteigt. Die erfolgreich laufende Armeereform, die in naher Zukunft mindestens 1,5 Millionen Soldaten zur Verfügung stellen wird, ist mehr als in der Ukraine benötigt wird. Sie verfügen bereits jetzt über eine wesentlich höhere Truppenstärke als zu Beginn der Invasion - und diese Zahl wird noch weiter erhöht.

Zweitens ist der Umfang der Finanzierung ihres militärischen Bedarfs größer als in jedem anderen Land, wenn wir uns in Europa oder in den Vereinigten Staaten oder sogar in China umsehen. Und deshalb verstehen wir alle, dass dies definitiv Teil eines größeren Plans ist.

Zudem zeigt die Zusammenarbeit zwischen Russland und China, die sich in verschiedenen Bereichen ausweitet, dass sie Hand in Hand arbeiten.

Angesichts der Komplexität der geopolitischen Realität, sowohl in der Straße von Taiwan als auch in Europa, wachsen die Krisenherde wie Pilze nach dem Regen, wie wir in Litauen sagen. In dieser komplizierten Situation, in der zwei autoritäre Staaten zusammenarbeiten, von denen sich der eine bereits aktiv im Angriffskrieg befindet und der andere mit einem Angriffskrieg droht, ergibt sich natürlich ein sehr schlechtes Bild.

In diesem Sinne ist die Möglichkeit, dass Russland die Gelegenheit nutzt, um einen Konflikt zu provozieren oder zu versuchen, die territoriale Integrität der Nato zu verletzen, während China in der Straße von Taiwan etwas unternimmt, ziemlich groß.

Ich bin jetzt seit vier Monaten Verteidigungsministerin und in diesen wenigen Monaten habe ich mehr Interaktion und Zusammenarbeit - sowohl multinationale als auch bilaterale - zwischen Verteidigungsministern, zwischen Staatschefs in Europa und insbesondere in der Ostseeregion gesehen als in all den Jahren davor. Ich denke also, dass wir stärker werden.