Außenminister-Treffen: Worüber die Nato in Prag streitet

1. Reicht die Unterstützung?

An der Front gerät die Ukraine massiv unter Druck, gegen russische Luftangriffe fehlt der Schutz: An der dramatischen Lage hat sich seit Monaten nichts geändert.

An der wichtigsten Front, der Luftverteidigung, aber fehlt es weiter an Zusagen. Von den sieben Patriot-Systemen, die die Ukraine nach eigener Auskunft dringend braucht, hat der Westen bisher nur die Hälftegeliefert - drei aus Deutschland, eines aus den USA

2. Angriffe auf Russland?

Da gerät die aktuell größte Streitfrage in den Blick: Sollte der Ukraine erlaubt werden, mit westlichen Waffen auch militärische Stellungen in Russland anzugreifen? Seit Wochen drängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg darauf - vor dem Hintergrund, dass Russland mittlerweile etwa die Region um Charkiw mithilfe sogenannter Gleitbomben von russischem Territorium aus angreift.

Ob Macron und Scholz in Meseberg oder Selenkyj bei seinem Besuch in Belgien: Die Frage, ob westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland eingesetzt werden dürfen, erhitzt weiter die Gemüter.

Unterstützt wird Stoltenberg dabei von Großbritannien Polen , den baltischen Länder und Frankreich . Auf der Bremse standen bisher vor allem die USA und Deutschland. Doch in beiden Regierungen deutet sich Bewegung an.

Bundeskanzler Olaf Scholz zumindest blieb diese Woche beim Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron so vage, dass manche dies bereits als Kursänderung interpretierten. Und auch US-Außenminister Antony Blinken antwortete am Mittwoch auf eine entsprechende Frage: Man habe die Strategie bei jedem Schritt "angepasst und nach Bedarf umgestellt".

3. Nato-Soldaten in der Ukraine?

In der Realität geht es dabei allerdings nicht um Kampftruppen, sondern maximal um Ausbilder, die ukrainische Soldaten vor Ort trainieren könnten. Anfang der Woche hatte der ukrainische Oberbefehlshaber Syrsky für Erstaunen gesorgt: französische Ausbilder würden in Kürze im Land eintreffen. Eine Aussage, die von französischer Seite jedoch schnell eingefangen wurde: noch sei keine Entscheidung getroffen worden.

4. Nato-Beitritt der Ukraine?

Viel ist also in Bewegung - auch beim nächsten Konfliktherd: der Frage, ob die Nato die Ukraine zum Beitritt in die Allianz einlädt. Auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Vilnius im vergangenen Jahr hatte die Nato die Ukraine noch auf unbestimmte Zeit vertröstet.