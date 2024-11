Der 1.000 Tag ist ein künstliches Datum: Für die Menschen in der Ukraine, für Soldaten an der Front oder Zivilisten in den Städten unterscheidet sich dieser Tag nur wenig von anderen Tagen im Krieg. Sie erleben Leid, Angst. Sie sind Raketen- und Drohnenangriffen Russlands ausgesetzt, die weder Kinderkrankenhäuser noch Supermärkte ausklammern.