November 2023. In einem Waldstück in der Nähe von Kupjansk an der ukrainischen Ostfront verteidigt das Bataillon Berlingo eine strategisch wichtige Eisenbahnlinie gegen russische Angreifer.

Die in vorderster Front postierten Soldaten filmen sich selbst. Auf ihren Helmen sind Go-Pro-Kameras angebracht und zeichnen ohne Unterbrechung auf. Man hört ihr Keuchen, Explosionen, spürt ihre Angst - im Gefecht, aber auch in der Zeit des Wartens auf russische Angriffe. Es sind ungefilterte Einblicke in ihre Gespräche, in ihren Funkkontakt, in das Leben der Soldaten im Kampf.