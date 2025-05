Ukraine-Krieg: Russlands dreitägige Waffenruhe ist abgelaufen

Kreml-Sprecher Peskow sagte, man werde über die Forderung nach einer 30-tägigen bedingungslosen Waffenruhe "nachdenken", so Armin Coerper (ZDF).

Im Ukraine-Krieg ist die von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeordnete dreitägige Feuerpause ausgelaufen. Allerdings wollte sich Putin noch in der Nacht vor Journalisten in Moskau äußern. Die Waffenruhe lief um Mitternacht (23:00 Uhr MESZ) aus, ohne dass der Kreml oder die Militärführung sich zunächst dazu äußerten.

Beide Kriegsparteien hatten sich seit Beginn der Feuerpause am Donnerstag immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vorgeworfen.

Selenskyj: Russland hat Waffenruhe nur vorgetäuscht

Bei einem Treffen der aus verbündeten Staaten bestehenden "Koalition der Willigen" in Kiew sagte der Staatschef:

Die Angriffe an der Frontlinie gehen weiter.

"Für Putin ist es der kleinstmögliche Einsatz, denn es kostet ihn nicht viel, für drei Tage auf Angriffe im Ukraine-Krieg zu verzichten", sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau.

Europäische Regierungschefs fordern Waffenruhe

In Kiew hatten Selenskyj und seine vier wichtigsten europäischen Verbündeten Russland in einem Ultimatum aufgefordert, eine 30-tägige Waffenruhe ohne Vorbedingungen von Montag an umzusetzen. Andernfalls solle es neue Sanktionen geben.