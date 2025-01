Krieg der Drohnen: So wehrt sich die Ukraine

"Die Ukraine hat natürlich ein massives Rekrutierungsproblem ", so der Experte. "Das ist wohl das größte militärische Problem, dem man sich aktuell gegenübersieht." Drohnen könnten bis zu einem gewissen Grad eine Lösung dafür sein. "Wenn sie Drohnen-Crews haben, die beispielsweise FPV-Drohnen bedienen, dann sind die in einem sichereren Abstand von der Frontlinie als der Soldat in vorderster Reihe im Schützengraben."