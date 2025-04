Ukraine-Krieg: Moskaus neue Drohnen-Taktik zur Überlastung

Bei einem Drohnenagriff in Dnipro wurden vergangene Woche mindestens vier Menschen getötet. Quelle: AFP

In der vergangenen Woche hat Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit einer neue Taktik begonnen: dem Einsatz von Shaheed-Selbstmorddrohnen. Zuvor hatte Moskau diese Drohnen regelmäßig gegen eine große Zahl von Zielen in der gesamten Ukraine eingesetzt, um die ukrainischen Luftverteidigungskräfte dazu zu zwingen, sich aufzuteilen und so mehr Ziele gleichzeitig treffen zu können. Mit der Ankunft der F-16- und Mirage-Kampfjets und der Verstärkung der ukrainischen Flugabwehr hat sich die Effizienz solcher "traditionellen" Angriffe jedoch drastisch verringert.

Daher ist Moskau dazu übergegangen, die Shaheed-Drohnen konzentriert gegen eine oder zwei größere Städte in der Nähe der Frontlinie einzusetzen. Durch die Entsendung mehrerer Dutzend Drohnen ist es möglich, die ukrainische Flugabwehr lokal zu überlasten und zu überwältigen. Auch wenn sie noch in der Lage sind, viele Drohnen abzuschießen, ist es unvermeidlich, dass einige andere durchkommen.

Die Stadt Butscha ist im Ukraine-Krieg zu einem Sinnbild für russische Kriegsverbrechen geworden. Mehr als 500 Menschen wurden hier in den ersten Kriegswochen ermordet. 31.03.2025 | 2:32 min

Besonders in Grenznähe erfolgreich

Diese Taktik ist besonders effizient, da es für die Ukraine in der Nähe der Frontlinie viel riskanter ist, ihre wenigen, wertvollen Kampfjets gegen die Drohnen einzusetzen, da die Gefahr von Russlands weitreichenden Flugabwehrsystemen ausgeht. Unter Ausnutzung dieser Schwachstelle hat Russland in der vergangenen Woche Kiew, Charkiw und die Stadt Dnipro gleich zweimal angegriffen, am 23. und 28. März.

In Kiew wurden drei Menschen getötet und zehn verletzt, in Charkiw waren es neun. In Dnipro sah es viel schlimmer aus: Beim ersten Angriff wurden sechs Menschen verletzt, beim zweiten wurden vier Menschen getötet und weitere 21 verwundet. Die Schäden in Dnipro sind beträchtlich: neben mehreren Wohngebäuden wurde auch ein symbolträchtiger Hotel- und Restaurantkomplex am Flussufer, das Bartolomeo, vollständig zerstört.

Russland hat die ukrainische Stadt Dnipro mit Drohnen angegriffen. In mehreren Stadtteilen brachen Feuer aus. Laut Behörden kamen mindestens vier Menschen ums Leben. 29.03.2025 | 0:16 min

So ist die Lage an den Frontabschnitten

In Kursk sind die Russen weiter in Richtung Grenze vorgedrungen und haben die Ukrainer aus dem größten Teil von Gogolevka vertrieben. Ende März waren nur noch einige Dutzend Quadratkilometer in der Region Kursk in ukrainischer Hand.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre und leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Die ukrainischen Truppen rückten in der Region Belgorod geringfügig vor und erreichten das Dorf Popowka, was auch durch Bildmaterial bestätigt wurde. In der Region Sumy rückten die russischen Streitkräfte unterdessen auf Zhuravka und Veselivka vor und erweiterten ihre Kontrolle über bestimmte Teile des Grenzgebiets. In Torezk wurden die schweren Kämpfe fortgesetzt, wobei sowohl Russen als auch Ukrainer in einige Teile der Stadt vorrückten.

Auch südlich von Pokrowsk kam es zu heftigen Kämpfen. Trotz wiederholter russischer Angriffe halten die ukrainischen Linien hier stand, den Ukrainern gelang sogar ein kleiner Gegenangriff weiter südlich, westlich des Dorfes Andrijiwka. In der Region Saporischschja rückten die russischen Truppen unterdessen zwischen Stepowe und Maly Shcherbaky weiter vor.

Russland hat ein Militärkrankenhaus in der ostukrainischen Stadt Charkiw mit Drohnen angegriffen. Zwei Menschen starben, mindestens 27 wurden verletzt. 30.03.2025 | 0:15 min

Nordkorea wahrscheinlich bald auch auf ukrainischem Gebiet

Hinsichtlich des Einsatzes von Soldaten aus Nordkorea bahnt sich im Angriffskrieg eine neue Eskalationsstufe an. Es gab Bilder von schweren nordkoreanischen "Koksan"-Artilleriesystemen, die auf Zügen im nördlichen Teil der besetzten Krim transportiert wurden, was darauf hindeutet, dass die Waffen wahrscheinlich irgendwo an die südliche Front gebracht werden.

Sobald sie im Kampf eingesetzt werden, wird dies eine Eskalation bedeuten, denn dann würden die Nordkoreaner nicht nur in Russland kämpfen, wie sie es seit letztem Herbst tun, sondern auch in der Ukraine.

Ethan Wang aus Singapur ist 15 – und nach Butscha gereist für sein Videotagebuch. Touristen wie er zahlen Geld an ukrainische Agenturen und kurbeln die Tourismusbranche im Land an. 31.03.2025 | 1:54 min

Weiterhin keine belastbaren Zahlen über russische Gefallene

Nach Angaben des unabhängigen russischen Nachrichtensenders "Mediazona" liegt die Zahl der bestätigten gefallenen russischen Soldaten bei über 100.000.

Aufgrund von Geheimhaltung und Problemen beim Zugang zu Informationen muss die Zahl wahrscheinlich mindestens verdoppelt werden, um die volle Zahl der Gefallenen zu ermitteln.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: