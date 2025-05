Ukraine und Russland melden neue Angriffe - trotz Feuerpause

Die von Kremlchef Wladimir Putin verkündete Feuerpause vor dem Weltkriegsgedenken in Moskau scheint in der Nacht auf Donnerstag von russischer und ukrainischer Seite missachtet worden zu sein.

Putin will Weltkriegsgedenken schützen

Putin wollte mit der dreitägigen Feuerpause bis Samstag die Feiern zum Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren schützen. Höhepunkt der Festlichkeiten wird eine große Militärparade in Moskau vor ausländischen Gästen am Freitag sein. Die Ukraine hatte den Vorstoß des Kremlchefs aber zurückgewiesen und erklärt, sie könne die Sicherheit der Besucher bei der Parade nicht garantieren.

Am Tag des Sieges verbindet Russland das Gedenken an damals mit dem Ukraine-Krieg heute. 80 Jahre nach dem Sieg wähnt sich das Land erneut im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Zwar wurde die deutsche Kapitulation am 7. Mai 1945 in Reims unterzeichnet und trat am 8. Mai in Kraft. Doch folgte in der Nacht darauf auf sowjetischen Wunsch eine zweite Unterzeichnung in Berlin-Karlshorst, weshalb Russland den 9. Mai als Tag des Sieges feiert.