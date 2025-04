Ukraine-Krieg: Was über Trumps "Friedensplan" bekannt ist

Seit Monaten schon kündigt Donald Trump an, einen "Deal" zwischen Russland und der Ukraine vermitteln zu können, um den Krieg zu beenden. An diesem Mittwoch lehnte sich der US-Präsident dann aus dem Fenster: "Ich glaube wir haben einen Deal mit Russland ", sagte er vor Journalisten im Weißen Haus. Moskau sei bereit für eine Einigung.

US-"Friedensplan": Russland soll ukrainische Gebiete im Osten bekommen

Nach Trumps Idee würde die Ukraine vor allem weite Gebiete verlieren - und zwar mehr als die schon seit 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierte Krim. Auch die aktuell besetzten Gebiete im Osten der Ukraine - Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson - würden demnach wohl für immer an Russland gehen.

Die vier großen Gebiete in der Ostukraine würden nach dem US-Plan an Russland fallen.

Zudem ist offenbar keine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato vorgesehen. Doch das wäre nicht alles: Der Plan sieht wohl auch vor, dass die USA ihre Sanktionen gegen Russland aufheben könnten.

Und was bekäme die Ukraine?

Die Ukraine dürfte dem Plan zufolge kleinere Gebiete in der Region Charkiw zurückbekommen. Außerdem stellen die USA dem angegriffenen Land in ihrem Vorschlag einen Zugang zum Fluss Dnipro in Aussicht.