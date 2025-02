Ukraine setzt neuen General im Donbass ein

Unter den ukrainischen Kommandeuren gehört Generalmajor Mychajlo Drapatyj jedoch zu den wenigen, die diesen komplexen Aufgaben gewachsen sind. Er wurde 1982 geboren und ist ein Berufsoffizier, der ursprünglich am Militärischen Institut für Panzertruppen in Charkiw ausgebildet wurde. Seit 2014 kämpft er in dem langen Krieg der Ukraine gegen Russland