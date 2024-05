Rote Linien für die Ukraine helfen Russland

Die in der Ukraine eingesetzten Gleitbomben bestehen im Wesentlichen aus einer herkömmlichen Freifallbombe und einem Umbausatz, an dem die Bombe befestigt wird. Wenn das Flugzeug die Bombe abwirft, klappt der Umbausatz zwei Flügel aus, so dass die Waffe gleiten kann. Gleitbomben sind auch mit einem rudimentären Lenksystem ausgestattet.