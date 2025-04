Militäranalyst: "Enorme Zunahme der Angriffe" in der Ukraine

Inmitten einer schwierigen Weltlage könne Kiew Moskau militärisch wenig entgegensetzen, so Oberst Reisner. Das ganze Gespräch im Video.

Eine Waffenruhe in der Ukraine könne nachteilig für die Nato sein, so Militärökonom Marcus Keupp. Denn die wäre dann mit der vollen Kraft der Kriegsmaschinerie Putins konfrontiert.

Gezielte Angriffe gegen Energie-Infrastruktur

Eine neue russische Taktik erschwere dabei die Abwehr: Die Drohnen kommen laut dem Militär-Historiker im Tiefflug, steigen plötzlich auf 2.000 Meter Höhe und stürzen in kurzen Abständen nacheinander ab - eine Herausforderung für die ukrainische Luftverteidigung. Immer wieder erreichen Einschläge auch Stadtgebiete, so Reisner.

Russischer Fokus um Pokrowsk verschiebt sich

Gleichzeitig verschiebe Russland militärische Schwerpunkte. Die besonders bisher heftig umkämpfte Stadt Pokrowsk am Rande der Bergbaugebiete im Osten der Ukraine werde derzeit entlastet - mutmaßlich, um Truppen für einen Vorstoß Richtung Westen freizumachen. "Das Ziel, das die Russen sich hier gesetzt haben, ist das Erreichen der nächsten Oblastgrenze", erklärt Reisner.

Dabei gehe es auch um symbolische Gewinne: Am 9. Mai, dem russischen Feiertag zum Sieg über Nazi-Deutschland, werde traditionell ein Erfolg auf dem Schlachtfeld präsentiert. In diesem Jahr soll offenbar ein Vorstoß bis an die Grenze zum Oblast Dnipropetrowsk als solcher verkauft werden.