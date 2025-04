Nordkoreanische Truppen bald in der Ukraine?

Am 26. März tauchte ein Video auf, das einige nordkoreanische schwere Artilleriegeschütze vom Typ "Koksan" zeigte, die auf Schienen in den nördlichen Teil der Krim transportiert wurden. Diese 170 mm schweren Geschütze spielten eine wichtige Rolle bei den Angriffen auf die ukrainischen Truppen im Kursker Vorposten.

Nordkoreas Soldaten kämpften bislang nur innerhalb Russlands

Bislang kämpften die nordkoreanischen Bodentruppen nur innerhalb der international anerkannten Grenze Russlands, dass heißt hauptsächlich in der Region Kursk. Zwar wurden sporadisch ballistische Raketen des Typs KN-23 (Hwasong-11) aus nordkoreanischer Produktion auf ukrainische Städte abgefeuert, doch noch ist nicht klar, von wo aus Russland sie abgeschossen hat, also von russischem oder von besetzten ukrainischen Gebieten.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Präsenz Nordkoreas in der Ukraine bedeutet neue Qualität

Die jetzt dokumentierte Präsenz der "Koksan"-Geschützsysteme auf ukrainischem Boden ist jedoch ein Vorbote einer politisch bedeutsamen Eskalation, also des wahrscheinlich bevorstehenden Kampfeinsatzes nordkoreanischer Bodentruppen in der Ukraine.

Das ukrainische Militär verliert offenbar weiter Gelände, besonders auf russischem Territorium in der Region Kursk. So meldete Russland die Rückeroberung der Kleinstadt Sudscha.

Vorteil der nordkoreanischen Systeme

Das heißt, wenn Russland die "Koksan"-Geschütze in der Region Saporischschja einsetzt, also ganz in der Nähe des Punktes, an dem ihre Anwesenheit visuell dokumentiert wurde, sind die Nordkoreaner in der Lage, die Stadt Saporischschja und insbesondere Cherson in Reichweite schwerer Artillerie zu bringen.